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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-69
By Health City Sun on October 22, 2021
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-69
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-024
PATROCINADO POR: Peña, Sena, Bassan, Benton
ORDENANZA
PARA PROMULGAR LA ORDENANZA RELATIVA AL CONTROL AUTOMATIZADO DE LA VELOCIDAD CON EL FIN DE MONITOREAR LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y HACER CUMPLIR EL LÍMITE DE VELOCIDAD POR MEDIO DE CÁMARAS PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD.
HCS Pub. October 22, 2021