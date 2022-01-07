CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-85
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-002
PATROCINADO POR: Brook Bassan, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS INDUSTRIALES EXENTOS DE IMPUESTOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, (PROYECTO HOPE CHRISTIAN SCHOOLS, INC.) SERIES DE 2022, CON UN PRINCIPAL MÁXIMO DE $8,500,000 PARA (i) REFINANCIAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN, LAS MEJORAS Y LOS EQUIPOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS, (ii) PROVEER DE CUALQUIER FONDO DE RESERVA NECESARIO Y (iii) PAGAR LOS GASTOS RELATIVOS A LA EMISIÓN DE LOS BONOS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN ACUERDO DE FINANCIACIÓN, LOS BONOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE LOS BONOS Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. January 7, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-85
CIUDAD de ALBUQUERQUE