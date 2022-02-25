CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-22-4
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-004
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A AGENDA, LLC CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN, LA RENOVACIÓN Y LAS MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE, Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. February 25, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-22-4
CIUDAD de ALBUQUERQUE