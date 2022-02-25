CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-5
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-005
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS INDUSTRIALES IMPONIBLES DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, SERIES 2022 EN DOS SERIES CON UN MONTO PRINCIPAL TOTAL MÁXIMO DE $5,000,000 DESIGNADOS COMO (I) BONOS DE INGRESOS INDUSTRIALES IMPONIBLES DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO (PROYECTO HERITAGE DEFENDER), SERIES 2022A, Y (II) BONOS DE INGRESOS INDUSTRIALES IMPONIBLES DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO (PROYECTO AGENDA), SERIES 2022B, EMITIDOS COLECTIVAMENTE PARA PROVEER FONDOS CON EL FIN DE (I) FINANCIAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN, LAS MEJORAS Y EL EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN, LA MANUFACTURA LIVIANA Y LA RESTAURACIÓN DE AUTOMÓVILES PARA BENEFICIO DE HERITAGE DEFENDER, LLC, Y (II) FINANCIAR LA ADQUISICIÓN, LA RENOVACIÓN, LAS MEJORAS Y EL EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE USO MIXTO PARA RELACIONES PÚBLICAS Y OTROS SERVICIOS PARA BENEFICIO DE AGENDA, LLC; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER, UN ACUERDO PARA LA COMPRA DE BONOS, LOS BONOS, Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE CADA SERIE DE BONOS; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A CADA SERIE DE BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE, Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. February 25, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-5
CIUDAD de ALBUQUERQUE