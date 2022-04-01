CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-82
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-009
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 12, ARTÍCULO 4, SECCIÓN 10, DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (PUBLICIDAD, FABRICACIÓN Y ENTREGA ILÍCITAS DE ADMINÍCULOS PARA EL USO DE DROGAS) CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA LEY DE REGLAMENTACIÓN DEL CANNABIS, NMSA 1978,SECCIÓN 26-2C-1 Y SIGUIENTES.
HCS Pub. April 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-82
CIUDAD de ALBUQUERQUE