CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-83
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-016
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 5, PARTE 5 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (LA “ORDENANZA DE ALBUQUERQUE PARA EL AIRE INTERIOR LIMPIO”) RELATIVA AL CONSUMO PÚBLICO DE CANNABIS LUEGO DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE NUEVO MÉXICO PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL CANNABIS, NMSA 1978, SECCIÓN 26-2C-1 Y SIGUIENTES.
HCS Pub. April 22, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-83
CIUDAD de ALBUQUERQUE