CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-13
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-014
PATROCINADO POR: Brook Bassan, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A ASPEN & AUTUMN, LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA DE DEPÓSITO Y OFICINA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y TURÍSTICOS RELATIVOS A NUEVO MÉXICO QUE ESTARÁ UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, QUE INCLUYEN LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE, Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. April 15, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-13
CIUDAD de ALBUQUERQUE