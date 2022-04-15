CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-3
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-012
PATROCINADO POR: Brook Bassan
ORDENANZA
PARA REVOCAR LA PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-008 (PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-48) QUE PROMULGÓ EL ARTÍCULO 17, CAPÍTULO 13, DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, “LA ORDENANZA ALBUQUERQUE CLEAN & GREEN RETAIL (ORDENANZA RELATIVA A VENTAS POR MENOR EN FORMA LIMPIA Y ECOLÓGICA EN ALBUQUERQUE)” QUE LIMITABA EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO, CREABA UN PROGRAMA DE NEGOCIOS LIMPIOS Y ECOLÓGICOS, Y ESTIPULABA LA REGLAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SU CUMPLIMIENTO.
HCS Pub. April 15, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-3
CIUDAD de ALBUQUERQUE