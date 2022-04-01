CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-7
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-010
PATROCINADO POR: Brook Bassan, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UNA MODIFICACIÓN PARA EL MAPA DE ZONIFICACIÓN DE UN SITIO DE APROXIMADAMENTE 14.1ACRES UBICADO EN EL LADO SUR DE HARPER ROAD NE, ENTRE WYOMING BOULEVARD NE Y VENTURA STREET NE, DESDE MX-L HASTA R-1C CON EL FIN DE FACILITAR EL DESARROLLO FUTURO.
HCS Pub. April 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-7
CIUDAD de ALBUQUERQUE