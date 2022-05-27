CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-15
PROMULGACIÓN NÚM. O-2022-017
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA REVOCAR LA SECCIÓN 14-8-2 DE “LA ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO DE ASOCIACIONES DE VECINDARIOS” Y REEMPLAZARLA POR UNA ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO DE ASOCIACIONES DE VECINDARIOS REVISADA; Y PARA PRESCRIBIR LAS RESPONSABILIDADES Y LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA OFICINA DE COORDINACIÓN DEL VECINDARIO, Y PARA HACER REVISIONES A LA ORDENANZA PARA EL DESARROLLO INTEGRADO RELATIVA AL AVISO PARA LAS ASOCIACIONES DE VECINDARIOS.
HCS Pub. May 27, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-15
CIUDAD de ALBUQUERQUE