CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-20
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-019
PATROCINADO POR: Brook Bassan, Isaac Benton, Pat Davis
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS FUERZAS POLICIALES, ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, SECCIÓN 9-4-1-5, CON EL FIN DE PROLONGAR EL TIEMPO PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CPOA COMPLETEN LA CAPACITACIÓN EXIGIDA DE LA ACADEMIA DE POLICÍA CIVIL.
HCS Pub. June 10, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-20
CIUDAD de ALBUQUERQUE