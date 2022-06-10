CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-22
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-020
PATROCINADO POR: Brook Bassan y Tammy Fiebelkorn, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A CURIA NEW MEXICO, LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE SUSTENTAR LOS COSTOS PARA LA RENOVACIÓN, LA AMPLIACIÓN, EL MEJORAMIENTO Y EL TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DE FABRICACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA UNA EMPRESA FARMACÉUTICA UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE, Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. June 10, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-22-22
CIUDAD de ALBUQUERQUE