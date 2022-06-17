NOTICE OF PUBLIC SALE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOLLOWING PROPERTY, AS LISTED BELOW, BE SOLD AT PUBLIC AUCTION, PURSUANT TO NEW MEXICO SELF STORAGE LIEN ACT, NMSA 1978, 48-11-1 TO 48-11-9, ON july 8th , 2022, AT 9:30AM, Z PROPERTIES, INC, Z STORAGE AND OFFICE PLACE, 4600 LINCOLN RD NE, ALBUQUERQUE, NM 87109.
UNIT(S):
071Tim Jackson , 1700 Market St NW , Albuquerque, NM 87120 . Contents 071 : furniture 110:Annette Chavez , 3305 Calle Cuervo NW , Albuquerque, NM 87114. Contents: boxes, miscellaneous.
HCS Pub. June 17, 24, 2022
PUBLIC SALE
NOTICE OF PUBLIC SALE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOLLOWING PROPERTY, AS LISTED BELOW, BE SOLD AT PUBLIC AUCTION, PURSUANT TO NEW MEXICO SELF STORAGE LIEN ACT, NMSA 1978, 48-11-1 TO 48-11-9, ON july 8th , 2022, AT 9:30AM, Z PROPERTIES, INC, Z STORAGE AND OFFICE PLACE, 4600 LINCOLN RD NE, ALBUQUERQUE, NM 87109.