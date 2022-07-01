CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. C/S O-22-16
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-023
PATROCINADO POR: Pat Davis, Brook Bassan
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA DE DERECHOS HUMANOS DE ALBUQUERQUE CON EL FIN DE PROHIBIR LA DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA FUENTE DE INGRESOS; PARA LLEVAR A CABO ASIGNACIONES PARA UN ESTUDIO, PARA DESARROLLAR Y DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVOS Y PARA APOYAR A LAS AGENCIAS DE VIVIENDAS A COMPLETAR LAS INSPECCIONES DE VIVIENDAS.
HCS Pub. July 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. C/S O-22-16
CIUDAD de ALBUQUERQUE