CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-22-25
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-026
PATROCINADO POR:
Brook Bassan, Isaac Benton y Dan Lewis
AVISO DE ADOPCIÓN DE ORDENANZA
El Concejo Municipal de la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México, por la presente anuncia la adopción de su Ordenanza correspondiente al Proyecto de Ley del Vigésimo Quinto Concejo No. F/S O-22-25 el 6 de junio de 2022. Se dispone de copias completas de la Ordenanza para su inspección por el público durante las horas hábiles normales y regulares de la Secretaría Municipal de la Ciudad de Albuquerque.
El título de la Ordenanza es:
ORDENANZA PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, EN UNA O MÁS SERIES, EN UNA SUMA PRINCIPAL GLOBAL QUE NO EXCEDA $100,000,000 CON EL PROPÓSITO DE FINANCIAR (1) EL COSTO DE DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REHABILITAR, RENOVAR, MODERNIZAR, SEÑALIZAR, REALZAR Y DE OTRA MANERA MEJORAR CIERTAS MEJORAS DE CAPITAL, INCLUSO LA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, INSTALACIONES RECREATIVAS, VIVIENDAS ASEQUIBLES, SEGURIDAD PÚBLICA, ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, Y EDIFICIOS PÚBLICOS, Y (2) PAGAR LOS GASTOS RELATIVOS A LA EMISIÓN DE LOS BONOS; ESTIPULAR EL PAGO DE BONOS DE LA SERIE 2022 A PARTIR DE CIERTAS GANANCIAS POR IMPUESTOS A INGRESOS BRUTOS; ESTIPULAR LA RECAUDACIÓN DE CIERTOS IMPUESTOS A INGRESOS BRUTOS; APROBAR LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2022 CONFORME A LA LEY DE SEGURIDADES PÚBLICAS SUPLEMENTARIAS; PARA ESTIPULAR LOS TÉRMINOS Y OTROS DETALLES CONCERNIENTES A LOS BONOS DE LA SERIE 2022; PARA PROPORCIONAR CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS BONOS DE LA SERIE 2022; PARA RATIFICAR LA ACCIÓN TOMADA PREVIAMENTE; PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA; PARA AUTORIZAR QUE SE TOMEN OTRAS ACCIONES CON RELACIÓN A LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2022.
HCS Pub. July 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-22-25
CIUDAD de ALBUQUERQUE