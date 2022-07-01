CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-10
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-022
PATROCINADO POR:
Isaac Benton y Trudy Jones, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR LAS ENMIENDAS DEL TEXTO PARA TODA LA CIUDAD DE LA ORDENANZA PARA EL DESARROLLO INTEGRADO §14-16 PARA LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ORDENANZA PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DE 2021; Y PARA ADOPTAR LAS ENMIENDAS DEL TEXTO PARA UNA ZONA MAPEADA PEQUEÑA, LA ZONA SUPERPUESTA DE PROTECCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD VIEJA (OLD TOWN) (HPO-5).
HCS Pub. July 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-10
CIUDAD de ALBUQUERQUE