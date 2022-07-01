CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-23
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-024
PATROCINADO POR:
Trudy Jones, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UN CÓDIGO ADMINISTRATIVO UNIFORME Y CÓDIGOS TÉCNICOS QUE PRESCRIBAN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS QUE REGULAN LA CONSTRUCCIÓN, LA ALTERACIÓN, EL TRASLADO, LA REPARACIÓN Y EL USO Y OCUPACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y LOS EQUIPOS DE SERVICIO DE LOS EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES, INCLUSO CAÑERÍAS, PISCINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, CARTELES, SISTEMAS SOLARES Y DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA, CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y ELIMINACIÓN DE EDIFICIOS PELIGROSOS DENTRO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE; PARA ESTIPULAR LA EMISIÓN DE PERMISOS Y EL COBRO DE TARIFAS DE LOS MISMOS; PARA REVOCAR EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 1 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (ROA) DE 1994, EL ACTUAL CÓDIGO ADMINISTRATIVO UNIFORME Y LOS CÓDIGOS TÉCNICOS QUE INCLUYEN EL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN, EL CÓDIGO DE PLOMERÍA, EL CÓDIGO DE PISCINAS, EL CÓDIGO DE MECÁNICA, EL CÓDIGO DE ENERGÍA SOLAR, EL CÓDIGO DE ELECTRICIDAD, Y PARA ESTIPULAR LAS SANCIONES POR INFRINGIR EL CÓDIGO.
HCS Pub. July 1, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-23
CIUDAD de ALBUQUERQUE