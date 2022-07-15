CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-28
PROMULGACIÓN NO
O-2022-030
PATROCINADO POR:
Renee Grout
ORDENANZA
POR LA QUE SE APRUEBA UN PROYECTO EN EL QUE PARTICIPA BLUEHALO, LLC DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN DE LA CIUDAD PARA DICHA LEY, PARA APOYAR LA RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE FABRICACIÓN Y FORMACIÓN PARA UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA INTEGRADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; AUTORIZANDO LA EJECUCIÓN DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROYECTO Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROYECTO; HACIENDO CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO, INCLUIDA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS; RATIFICANDO CIERTAS ACCIONES TOMADAS PREVIAMENTE; Y DEROGANDO TODAS LAS ACCIONES INCONSISTENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. July 15, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-28
CIUDAD de ALBUQUERQUE