CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICPAL NO. O-22-18
PROMULGACIÓN NO. O-2022-027
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn, a solicitud
ORDENANZA
PARA MODIFICAR LA ORDENANZA DE MINORISTAS, MERCADOS DE CARNE Y MAYORISTAS DE ALBUQUERQUE PARA REVISAR LA FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES, ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE PERMISOS, REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TARIFAS Y REGULAR LOS PRODUCTOS COMESTIBLES DE CANNABIS.
HCS Pub. July 15, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICPAL NO. O-22-18
CIUDAD de ALBUQUERQUE