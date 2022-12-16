CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-43
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-037
PATROCINADO POR: Louie Sanchez y Trudy Jones
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UN NUEVO ARTÍCULO PARA EL CAPÍTULO 9 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE DE 1994 SOBRE “SALUD, SEGURIDAD Y SANEAMIENTO”, QUE SE CONOCERÁ COMO “SAFE OUTDOOR SPACE OPERATOR’S PERMIT” (PERMISO PARA OPERADORES DE ESPACIOS SEGUROS AL AIRE LIBRE), PARA ESTABLECER UN PERMISO Y UNA TARIFA PARA PERMISOS.
HCS Pub. December 16, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-43
CIUDAD de ALBUQUERQUE