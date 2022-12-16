CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-52
PROMULGACIÓN NO. O-2022-040
PATROCINADO POR: Pat Davis, Tammy Fiebelkorn, Louie Sanchez, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE ACUERDOS PARA PRÉSTAMOS/SUBVENCIONES DE FONDOS PARA PROYECTOS DE AGUA POR PARTE DE Y ENTRE LA AUTORIDAD FINANCIERA DE NUEVO MÉXICO (“AUTORIDAD FINANCIERA”) Y LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE (EL “PRESTATARIO/BENEFICIARIO”), PARA EVIDENCIAR UNA OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO/BENEFICIARIO DE USAR LOS MONTOS DEL PRÉSTAMO/SUBVENCIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PROYECTOS SIGUIENTES: (1) REVESTIMIENTO DEl embalse para IRRIGACIÓN en LADERA GOLF COURSE, en lA SUMA total de ciento veinte mil dólares ($120,000), QUE INCLUYE UN PRÉSTAMO EN LA SUMA DE DOCE MIL DÓLARES ($12,000); (2) RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN en NETHERWOOD PARK, EN LA SUMA TOTAL DE TRESCIENTOS MIL DÓLARES ($300,000), QUE INCLUYE UN PRÉSTAMO EN LA SUMA DE TREINTA MIL DÓLARES ($30,000); Y (3) RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN en PHIL CHACON PARK, EN LA SUMA TOTAL DE NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ($950,000), QUE INCLUYE UN PRÉSTAMO EN LA SUMA DE NOVENTA Y CINCO MIL DÓLARES ($95,000), Y EXCLUSIVAMENTE EN LA MANERA DESCRITA EN LOS ACUERDOS DE PRÉSTAMO/SUBVENCIÓN; PARA ESTIPULAR LA GARANTÍA Y EL PAGO DE LA SUMA DEL PRÉSTAMO Y DE UNA TARIFA ADMINISTRATIVA EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS POR DISTRIBUCIONES FISCALES RECIBIDOS POR LA UNIDAD GUBERNAMENTAL CONFORME A NMSA 1978, § 7-1-6.1, NMSA 1978, § 7-1-6.4, NMSA 1978, § 7-1-6.15, Y NMSA 1978, § 7-9-4, COMO FUERAN ENMENDADAS; PARA CERTIFICAR QUE EL MONTO DEL PRÉSTAMO/DE LA SUBVENCIÓN, JUNTO CON OTROS FONDOS DISPONIBLES PARA EL PRESTATARIO/BENEFICIARIO, ES SUFICIENTE PARA COMPLETAR EL PROYECTO; PARA APROBAR LA FORMA Y OTROS DETALLES CONCERNIENTES AL ACUERDO DE PRÉSTAMO/SUBVENCIÓN; PARA RATIFICAR LAS ACCIONES TOMADAS HASTA EL PRESENTE; PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA RESOLUCIÓN, Y PARA AUTORIZAR QUE SE TOMEN OTRAS ACCIONES CON RELACIÓN A LA FIRMA Y ENTREGA DEL ACUERDO DE PRÉSTAMO/SUBVENCIÓN.
HCS Pub. December 16, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-52
CIUDAD de ALBUQUERQUE