CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY FIFTH COUNCIL
COUNCIL BILL NO. O-22-46
ENACTMENT NO. O-2022-044
SPONSORED BY: Tammy Fiebelkorn, by request
ORDINANCE
REPEALING THE CITY OF ALBUQUERQUE CODE OF ORDINANCE SECTIONS 2-6-4-1 THROUGH 2-6-4-6, THE “RECORDS ANALYSIS AND DISPOSITION COMMITTEE” ORDINANCE AND REPLACING IT WITH A NEW ORDINANCE; AMENDING THE EXISTING OPEN RECORDS ORDINANCE SECTIONS 2-7-6-1 THROUGH SECTION 2-7-6-7, THE “OPEN RECORDS ORDINANCE”; REPEALING SECTIONS 2-7-7-1 TO 3.
HCS Pub. January 6, 2023
COUNCIL BILL NO. O-22-46
CITY of ALBUQUERQUE