CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY-FIFTH COUNCIL
COUNCIL BILL NO. O-22-50
ENACTMENT NO. O-2022-047
SPONSORED BY: Isaac Benton, by request
ORDINANCE
APPROVING A PROJECT INVOLVING CRAFTWORKS, LLC PURSUANT TO THE LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT ACT AND CITY ORDINANCE F/S O-04-10, THE CITY’S IMPLEMENTING LEGISLATION FOR THAT ACT, TO SUPPORT THE ACQUISITION, RENOVATION, AND IMPROVEMENT OF A BEVERAGE MANUFACTURING AND DISTRIBUTION FACILITY IN ALBUQUERQUE, NEW MEXICO; AUTHORIZING THE EXECUTION OF A PROJECT PARTICIPATION AGREEMENT AND OTHER DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE PROJECT; MAKING CERTAIN DETERMINATIONS AND FINDINGS RELATING TO THE PROJECT INCLUDING THE APPROPRIATION OF FUNDS; RATIFYING CERTAIN ACTIONS TAKEN PREVIOUSLY; AND REPEALING ALL ACTIONS INCONSISTENT WITH THIS ORDINANCE.
HCS Pub. January 6, 2023
COUNCIL BILL NO. O-22-50
CITY of ALBUQUERQUE