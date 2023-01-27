CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-22-41
PROMULGACIÓN
NO. O-2023-001
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn, Klarissa J. Peña, Brook Bassan
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA RELATIVA A RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA MEMBRESÍA DEL COMITÉ DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES, LA CAPACIDAD DEL COMITÉ PARA REUNIRSE, LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, EL DESARROLLO DE RESOLUCIONES PARA PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, Y LA REVISIÓN DE OBLIGACIONES.
HCS Pub. January 27, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-22-41
CIUDAD de ALBUQUERQUE