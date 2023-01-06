CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-46
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-044
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn, a solicitud
ORDENANZA
PARA REVOCAR LAS SECCIONES 2-6-4-1 A 2-6-4-6 DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, ORDENANZA RELATIVA AL “COMITÉ DE ANÁLISIS Y DISPOSICIÓN DE EXPEDIENTES” Y PARA REEMPLAZARLA POR UNA NUEVA ORDENANZA; PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 2-7-6-1 A 2-7-6-7 DE LA ORDENANZA EXISTENTE RELATIVA A EXPEDIENTES ABIERTOS, “ORDENANZA PARA EXPEDIENTES ABIERTOS”; PARA REVOCAR LAS SECCIONES 2-7-7-1 A 3.
HCS Pub. January 6, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-46
CIUDAD de ALBUQUERQUE