CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-50
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-047
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A CRAFTWORKS, LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA RENOVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. January 6, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-50
CIUDAD de ALBUQUERQUE