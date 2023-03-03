CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO.
F/S(3) O-22-47
PROMULGACIÓN NO. O-2023-005
PATROCINADO POR: Klarissa Peña, Pat Davis, Tammy Fiebelkorn, Dan Lewis
ORDENANZA
ORDENANZA DE ALBUQUERQUE RELATIVA A SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y ACCESO EQUITATIVO, PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 7 ARTÍCULO 2, SECCIÓN 1 DE LA ORDENANZA DE TRÁNSITO, PARA REQUERIR ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y DE TARIFAS Y ACCESO CON EL FIN DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE TRÁNSITO ABQ RIDE Y SUN VAN.
HCS Pub. March 3, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S(3) O-22-47
CIUDAD de ALBUQUERQUE