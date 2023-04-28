CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. C/S O-23-71
PROMULGACIÓN NO.
O-2023-011
PATROCINADO POR: Pat Davis, Tammy Fiebelkorn y Klarissa Peña
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 7, ARTÍCULO 2, SECCIÓN 1 DE LA ORDENANZA DE TRÁNSITO CON EL FIN DE ESTABLECER LA TARIFA CERO PERMANENTE PARA EL TRÁNSITO RÁPIDO DE ALBUQUERQUE (ART POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA TARIFA CERO PARA EL SERVICIO SUN VAN POR MEDIO DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO; PARA AMPLIAR EL CAPÍTULO 12, ARTÍCULO 2, SECCIÓN 19 DEL CÓDIGO PENAL SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD.
HCS Pub. April 28, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. C/S O-23-71
CIUDAD de ALBUQUERQUE