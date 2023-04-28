CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-73
PROMULGACIÓN NO.
O-2023-013
PATROCINADO POR: Dan Lewis, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UNA ENMIENDA DEL TEXTO DE LA ORDENANZA RELATIVA AL DESARROLLO INTEGRADO PARA EL ÁREA PEQUEÑA MAPEADA DE LA ZONA DE SUPERPOSICIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE (CPO-2 POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ESCARPADURA DE NORTHWEST MESA CON RESPECTO A LA APLICABILIDAD DE LAS RESTRICCIONES PARA LAS ALTURAS APLICADAS A LAS ESTRUCTURAS QUE EXISTEN FUERA DE LOS LÍMITES DE VPO-2.
HCS Pub. April 28, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-73
CIUDAD de ALBUQUERQUE