CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. R-23-107
PROMULGACIÓN NO.
R-2023-025
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
RESOLUCIÓN
RELATIVA AL REDESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO DE REDESARROLLO METROPOLITANO DENTRO DE LA ZONA DE REDESARROLLO METROPOLITANO DE DOWNTOWN 2025 CONGRUENTE CON LOS TÉRMINOS DEL PLAN DE REDESARROLLO METROPOLITANO DE DOWNTOWN 2025; PARA APROBAR LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE IMPUESTOS PARA EL REDESARROLLO DE DOWNTOWNER TITULADA “THE DOWNTOWNER REDEVELOPMENT TAX ABATEMENT APPLICATION”; PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENO Y EL MEJORAMIENTO EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DE LA ZONA DE REDESARROLLO METROPOLITANO DE DOWNTOWN 2025; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A ALB. DOWNTOWNER, LLC, A SUS SUCESORES Y ASIGNADOS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO DE ALQUILER, EN FORMA, Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA RESOLUCIÓN.
HCS Pub. April 14, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. R-23-107
CIUDAD de ALBUQUERQUE