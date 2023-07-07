CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-79
PROMULGACIÓN NO.
O-2023-019
PATROCINADO POR:
Tammy Fiebelkorn, a solicitud
ORDENANZA
PARA REVOCAR EL CAPÍTULO 7, ARTÍCULO 3 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE DE 1994, LA ORDENANZA DE ALBUQUERQUE RELATIVA A LIBRE EXPRESIÓN Y DESFILES; PARA CREAR LA ORDENANZA DE ALBUQUERQUE PARA PERMISOS RELATIVOS A LIBRE EXPRESIÓN Y EVENTOS ESPECIALES.
HCS Pub. July 7, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-79
CIUDAD de ALBUQUERQUE