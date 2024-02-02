Ciudad de Albuquerque
VIGÉSIMO QUINTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL PRESENTE CONSEJO
Nº. O-23-95
PROMULGACIÓN
Nº O-2024-001
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn, a petición
ORDENANZA
POR LA QUE SE ADOPTA UN CÓDIGO ADMINISTRATIVO Y CÓDIGOS TÉCNICOS UNIFORMES PRESCRIBIENDO ESTÁNDARES MINIMOS REGULANDO LA CONSTRUCCION, ALTERACION, MUDANZA, REPARACIÓN Y USO Y OCUPACIONES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y EQUIPO DE SERVICIO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INCLUYENDO PLOMERIA, PISCINAS, ELECTRICIDAD, MECÁNICA, LETREROS, ENERGÍA SOLAR, CONSERVACIÓN DE ENERGIA, CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y LA DISMINUCIÓN DE EDIFICIOS PELIGROSOS DENTRO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE; DISPONIENDO LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y EL COBRO DE CUOTAS POR ELLO; DEROGANDO EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 1, ROA 1994, EL PRESENTE CÓDIGO ADMINISTRATIVO UNIFORME Y LOS CÓDIGOS TÉCNICOS INCLUYENDO EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN, EL CÓDIGO DE PLOMERÍA, EL CÓDIGO DE PISCINAS, EL CÓDIGO MECÁNICO, EL CÓDIGO DE ENERGÍA SOLAR, EL CÓDIGO ELÉCTRICO, DISPONIENDO SANCIONES POR VIOLACIÓN DEL CÓDIGO.CÓDIGO.
HCS Pub. February 2, 2024
PROYECTO DE LEY DEL PRESENTE CONSEJO Nº. O-23-95
Ciudad de Albuquerque