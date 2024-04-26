CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY SIXTH COUNCIL
COUNCIL BILL NO. C/S O-24-6
ENACTMENT NO. O-2024-008
SPONSORED BY: Fiebelkorn, Grout, Rogers
ORDINANCE
AMENDING THE COMPLETE STREETS ORDINANCE, OF THE REVISED ORDINANCES OF ALBUQUERQUE, CHAPTER 6, ARTICLE 5, PART 6, SECTION 5 DEFINITIONS TO INCLUDE A DEFINITION OF ARID ADAPTED GREEN STORMWATER INFRASTRUCTURE; AMENDING CHAPTER 6, ARTICLE 5, PART 6, SECTION 6 GENERAL POLICY TO INCLUDE GREEN STORMWATER INFRASTRUCTURE IN CITY MEDIANS AND LANDSCAPE BUFFERS.
HCS Pub. April 26, 2024
COUNCIL BILL NO. C/S O-24-6
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