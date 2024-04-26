Ciudad de Albuquerque
VIGESIMOSEXTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º C/S O-24-6
PROMULGACIÓN N.º
O-2024-008_
PATROCINADO POR: Fiebelkorn, Grout, Rogers
ORDENANZA
POR LA QUE SE ENMIENDA LA ORDENANZA DE CALLES COMPLETAS, DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, CAPÍTULO 6, ARTÍCULO 5, PARTE 6, SECCIÓN 5 DEFINICIONES, PARA INCLUIR UNA DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE AGUAS PLUVIALES ADAPTADA A ZONAS ÁRIDAS; ENMENDANDO EL CAPÍTULO 6, ARTÍCULO 5, PARTE 6, SECCIÓN 6 POLÍTICA GENERAL PARA INCLUIR INFRAESTRUCTURA VERDE DE AGUAS PLUVIALES EN MEDIANAS DE LA CIUDAD Y TOPES PAISAJÍSTICOS.
HCS Pub. April 26, 2024
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º C/S O-24-6
Ciudad de Albuquerque