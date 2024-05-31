CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY-SIXTH COUNCIL
COUNCIL BILL NO.
F/S O-24-10
ENACTMENT NO. O-2024-011
SPONSORED BY: Klarissa J. Peña, by request
ORDINANCE
NOTICE OF ADOPTION OF ORDINANCE
The City Council of the City of Albuquerque, New Mexico, hereby gives notice of the adoption of its Ordinance Twenty-Sixth Council Bill No. F/S O-24-10 on April 15, 2024. Complete copies of the Ordinance are available for public inspection during the normal and regular business hours of the City Clerk, City of Albuquerque.
The title of the Ordinance is:
AUTHORIZING THE ISSUANCE AND SALE OF THE CITY OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO GROSS RECEIPTS TAX IMPROVEMENT REVENUE BONDS IN ONE OR MORE SERIES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT TO EXCEED $22,500,000 TO FINANCE THE (1) COST OF DESIGNING, DEVELOPING, CONSTRUCTING, RECONSTRUCTING, REHABILITATING, RENOVATING, MODERNIZING, SIGNING, ENHANCING AND OTHERWISE IMPROVING CERTAIN CAPITAL IMPROVEMENTS, INCLUDING THE SOUTHWEST PUBLIC SAFETY CENTER, CITY YOUTH SHELTERS, CIBOLA LOOP MULTIGENERATIONAL CENTER, GIBSON HEALTH HUB, WESTSIDE EMERGENCY HOUSING SHELTER, THE ALBUQUERQUE RAILYARDS, AND THE ACUISITION OF A LAW ENFORCEMENT HELICOPTER, AND (2) PAYING EXPENSES RELATED TO ISSUANCE OF THE BONDS; PROVIDING FOR THE PAYMENT OF THE SERIES 2024 BONDS FROM CERTAIN GROSS RECEIPTS TAX REVENUES; PROVIDING FOR THE COLLECTION OF CERTAIN GROSS RECEIPTS TAXES; APPROVING THE DELEGATION OF AUTHORITY TO MAKE CERTAIN DETERMINATIONS REGARDING THE SALE OF THE SERIES 2024 BONDS PURSUANT TO THE SUPPLEMENTAL PUBLIC SECURITIES ACT; PROVIDING FOR THE TERMS AND OTHER DETAILS CONCERNING THE SERIES 2024 BONDS; PROVIDING FOR CERTAIN DOCUMENTS PERTAINING TO THE SERIES 2024 BONDS; RATIFYING ACTION PREVIOUSLY TAKEN; REPEALING ALL ACTIONS INCONSISTENT WITH THIS ORDINANCE; AUTHORIZING THE TAKING OF OTHER ACTIONS IN CONNECTION WITH THE ISSUE AND SALE OF THE SERIES 2024 BONDS.
The title sets forth a general summary of the subjects matter contained in the Ordinance. This notice also constitutes compliance with Sections 6-14-4 through 6-14-7, NMSA 1978.
[END OF FORM OF SUMMARY OF ORDINANCE FOR PUBLICATION]
HCS Pub. May 31, 2024
COUNCIL BILL NO. F/S O-24-10
CITY of ALBUQUERQUE