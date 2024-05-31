Ciudad de Albuquerque
VIGESIMOSEXTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º F/S O-24-10
PROMULGACIÓN N.º
O-2024-011
PATROCINADO POR: Klarissa J. Peña, a petición
ORDENANZA
NOTIFICACIÓN DE ADOPCIÓN DE ORDENANZA
Por la presente, el Consejo Municipal de la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México, notifica la adopción de su Ordenanza No. F/S O-24-10 el 15 de abril de 2024. Copias completas de la Ordenanza se disponen para la inspección pública durante las horas normales y regulares de trabajo de la Secretaría Municipal (City Clerk), Ciudad de Albuquerque.
El título de la Ordenanza es:
POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN Y VENTA DE BONOS DE INGRESOS POR MEJORAS AL IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, EN UNA O MÁS SERIES POR UN MONTO PRINCIPAL AGREGADO QUE NO EXCEDA DE $22,500,000 PARA FINANCIAR (1) EL COSTO DE DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REHABILITAR, RENOVAR, MODERNIZAR, SEÑALIZAR, REALZAR Y DE OTRO MODO MEJORAR CIERTAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA, INCLUYENDO EL CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SUROESTE, LOS ALBERGUES JUVENILES DE LA CIUDAD, EL CENTRO MULTIGENERACIONAL CIBOLA LOOP, EL CENTRO DE SALUD GIBSON, EL ALBERGUE DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DEL WESTSIDE, LOS RAILYARDS DE ALBUQUERQUE, Y LA ADQUISICIÓN DE UN HELICÓPTERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, Y (2) PAGAR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE LOS BONOS; DISPONER EL PAGO DE LOS BONOS DE LA SERIE 2024 CON CIERTOS INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS; DISPONER LA RECAUDACIÓN DE CIERTOS IMPUESTOS SOBRE INGRESOS BRUTOS; APROBAR LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD PARA TOMAR CIERTAS DETERMINACIONES CON RESPECTO A LA VENTA DE LOS BONOS DE LA SERIE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA LEY COMPLEMENTARIA DE VALORES PÚBLICOS; DISPONER LOS TÉRMINOS Y OTROS DETALLES RELACIONADOS CON LOS BONOS DE LA SERIE 2024; DISPONER CIERTOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS BONOS DE LA SERIE 2024; RATIFICAR ACCIONES TOMADAS PREVIAMENTE; DEROGAR TODAS LAS ACCIONES INCONSISTENTES CON ESTA ORDENANZA; AUTORIZAR LA TOMA DE OTRAS ACCIONES EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN Y VENTA DE LOS BONOS DE LA SERIE 2024.
El título establece un resumen general de los asuntos contenidos en la Ordenanza. Este aviso también constituye el cumplimiento de las Secciones 6-14-4 a 6-14-7, NMSA 1978.
[FIN DEL FORMULARIO DEL RESUMEN DE LA ORDENANZA PARA SU PUBLICACIÓN].
HCS Pub. May 31, 2024
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º F/S O-24-10
Ciudad de Albuquerque