PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-85
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-85
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-003
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA RELATIVA A LA AGENCIA DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO (MRA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) (SECCIÓN 14-8-4-1 Y SIGUIENTES) CON EL FIN DE INCLUIR, EN TODOS LOS CONTRATOS DE ALQUILER PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS DE INGRESOS METROPOLITANOS, UNA TARIFA ANUAL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPUESTOS ANUALES REDUCIDOS SOBRE LA PROPIEDAD EN LA VALUACIÓN INCREMENTAL DE LA PROPIEDAD, Y PARA ENVIAR EL DEPÓSITO DE LA TARIFA A LA CUENTA DE LA MRA.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. February 14, 2020