COUNCIL BILL NO. O-20-3
CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY-FOURTH COUNCIL
COUNCIL BILL NO. O-20-3
ENACTMENT NO. O-2020-011
SPONSORED BY: Diane G. Gibson and Trudy E. Jones
ORDINANCE
AMENDING SECTION 9-2-3-16, THE “PERMIT FEES” SECTION OF THE HEART ORDINANCE, TO ADD LANGUAGE REGARDING MICROCHIPPING, SPAYING AND NEUTERING FEES, REMOVING LANGUAGE PERTAINING TO THE HEART ORDINANCE FUND AND AMENDING A SINGLE DEFINITION.
BE IT ORDAINED BY THE COUNCIL, THE GOVERNING BODY OF THE CITY OF ALBUQUERQUE:
HCS Pub. April 24, 2020