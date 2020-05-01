PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-11
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-11
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-015
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA OTORGAR LA AUTORIDAD DE FRANQUICIA A LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE NUEVO MÉXICO PARA CONSTRUIR, MANTENER Y
OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS
DERECHOS DE PASO PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE; PARA
REVOCAR LAS SECCIONES 13-4-2-1 A 13-4-2-11.
HCS Pub. May 1, 8, 2020