Public Sale
Notice Of Public Sale
On AUGUST 05, 2020 at 08:30 am, in the county of Bernalillo and specifically at 109 Headingly AVE NW; Albuquerque, NM 87107 the following vehicles will be sold to satisfy debt incurred.
2004 PONTIAC GRAND PRIX VIN # 2G2WR524041371929
2008 PONTIAC TORRENT VIN # 2CKDL33FX86051060
2011 TOYOTA CAMRY VIN# 4T1BK3EK9BU631299
2011 VW JETTA VIN# 3VWDX7AJ6BM388331
2014 TOYOTA COROLLA VIN # 5YFBURHEXEP119897
2006 HUMMER H2 VIN# 5GRGN23UX6H100948
2013 VW CC VIN# WVWRN7AN1DE541613
2005 DODGE STRATUS VIN # 1B3EL46J85N646709
2000 DODGE GRAND CARAVAN VIN # 1B4GP44G6YB753215
1979 PONTIAC TRANS-AM VIN # 2T87W9N187558
HCS Pub. May 29, June 5, 2020