PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-22
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-22
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-023
PATROCINADO POR: Brook Bassan, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A EAGL TECHNOLOGY, INC., CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA REHABILITACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE A SISTEMAS DE DETECCIÓN DE DISPAROS UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. July 3, 2020