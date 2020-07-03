PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-23
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-23
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-024
PATROCINADO POR: Cynthia Borrego, Diane Gibson
ORDENANZA
PARA ADOPTAR LA ORDENANZA TEMPORAL RELATIVA A NEGOCIOS MINORISTAS AL AIRE LIBRE; PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES TEMPORALES PARA LOS PLANOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS EXISTENTES CON EL FIN DE PERMITIR LAS VENTAS AL AIRE LIBRE DURANTE EL TIEMPO EN QUE PERMANEZCAN VIGENTES LAS ACTUALES LIMITACIONES, DE OCUPACIÓN Y CONCURRENCIA, ASOCIADAS CON LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR COVID-19; PARA ESTABLECER UNA TARIFA PARA PERMISOS.
HCS Pub. July 3, 2020