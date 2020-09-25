PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-20-31
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. F/S O-20-31
PROMULGACIÓN
NO. O-2020-029
PATROCINADO POR: CONCEJAL BENTON
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, SERIE 2020, EN UNA SUMA PRINCIPAL GLOBAL QUE NO EXCEDA $50,000,000 CON EL PROPÓSITO DE (1) FINANCIAR EL COSTO DE DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REHABILITAR, RENOVAR, MODERNIZAR, SEÑALIZAR, REALZAR Y DE OTRA MANERA MEJORAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, INCLUSO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y SENDEROS PARA BICICLETAS Y PARA EL TRÁNSITO, PARA BENEFICIO DE LA CIUDAD, (2) FINANCIAR EL FONDO DE INTERÉS CAPITALIZADO Y (3) PAGAR GASTOS RELATIVOS A LA EMISIÓN DE LOS BONOS; PROPORCIONAR EL PAGO DE BONOS DE LA SERIE 2020 A PARTIR DE LOS INGRESOS DE UN IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES CON UNA TASA IMPOSITIVA DEL 0.25% CONFORME A LA ORDENANZA MUNICIPAL NO. O-20-14 PROMULGACIÓN NO. O-2020-016 ADOPTADA EL 18 DE MAYO DE 2020; PARA APROBAR LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2020 CONFORME A LA LEY DE SEGURIDADES PÚBLICAS SUPLEMENTARIAS; PARA ESTIPULAR LOS TÉRMINOS Y OTROS DETALLES CONCERNIENTES A LOS BONOS DE LA SERIE 2020; PARA PROPORCIONAR CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS BONOS DE LA SERIE 2020; PARA RATIFICAR LA ACCIÓN TOMADA PREVIAMENTE; PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA; PARA AUTORIZAR QUE SE TOMEN OTRAS ACCIONES CON RELACIÓN A LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2020.
HCS Pub. September 25, 2020