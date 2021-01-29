PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-47
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-47
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-001
PATROCINADO POR: Lan Sena
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA DE ALBUQUERQUE RELATIVA A DERECHOS HUMANOS CON EL FIN DE PROHIBIR LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ATRIBUTOS RACIALES Y CULTURALES asociadOs con tipos de cabello, estilos y tocados (“ENMIENDAS DE LA LEY CROWN”: SIGLAS EN INGLÉS DE CREACIÓN DE UN MUNDO RESPETUOSO Y ABIERTO CON RESPECTO AL CABELLO NATURAL).
HCS Pub. January 29, 2021