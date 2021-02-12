PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-48
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-48
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-004
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A SOUTHWEST PATTERN WORKS INCORPORATED, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, COMO FUERA ENMENDADA, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR EL FUNCIONAMIENTO DE SOUTHWEST PATTERN WORKS INCORPORATED, EMPRESA QUE OPERA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PRÉSTAMO PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. February 12, 2021