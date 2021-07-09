PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-70
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-70
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-019
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA DE RELACIONES LABORALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE LA LEY ESTATAL RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CONFORME A LA DIRECCIÓN PROPORCIONADA POR LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO.
HCS Pub. July 9, 2021