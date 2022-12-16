CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-37
PROMULGACIÓN
NO. O-2022-036
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn
ORDENANZA
PARA AGREGAR UNA NUEVA PARTE EN EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 6 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, SOBRE ALIMENTOS Y BEBIDAS, QUE SE CONOCERÁ COMO “ALBUQUERQUE MARKET FOOD VENDOR ORDINANCE” (ORDENANZA PARA VENDEDORES DE ALIMENTOS EN MERCADOS DE ALBUQUERQUE) Y PARA ESTABLECER UNA TARIFA PARA PERMISOS.
HCS Pub. December 16, 2022
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-37
CIUDAD de ALBUQUERQUE