CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-58
PROMULGACIÓN
NO. O-2023-002
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A UNIVERSAL HYDROGEN CO., CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA RENOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, PARA MANUFACTURAR CÁPSULAS MODULARES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ENSAMBLAR TRENES MOTRICES CON BASE EN CELDAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO PARA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL A LÍNEAS AÉREAS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. January 27, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-22-58
CIUDAD de ALBUQUERQUE