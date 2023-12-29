CIUDAD DE ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º R-23-191
PROMULGACIÓN
N.º R-2023-107
PATROCINADO POR: Pat Davis, a petición
RESOLUCIÓN
RELATIVA A LA REURBANIZACIÓN, ARRENDAMIENTO Y VENTA DE UN PROYECTO METROPOLITANO DE REURBANIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE REURBANIZACIÓN DE CENTRAL/HIGHLAND/UPPER NOB HILL CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL PLAN METROPOLITANO DE REURBANIZACIÓN DE CENTRAL/HIGHLAND/UPPER NOB HILL; POR LA QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE REURBANIZACIÓN METROPOLITANA TITULADA “SOLICITUD DE REDUCCIÓN FISCAL PARA LA REURBANIZACIÓN DEL SESENTA Y SEIS”; AUTORIZANDO LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y MEJORAS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE REURBANIZACIÓN DE CENTRAL/HIGHLAND/UPPER NOB HILL; AUTORIZANDO LA ENAJENACIÓN MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y VENTA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A FUNDERO DEVELOPMENT, INC. , SUS SUCESORES Y CESIONARIOS; AUTORIZANDO LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, EN FORMA, Y OTROS DOCUMENTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO; HACIENDO CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO; RATIFICANDO CIERTAS MEDIDAS TOMADAS PREVIAMENTE; Y REVOCANDO TODAS LAS MEDIDAS INCONSISTENTES CON ESTA RESOLUCIÓN.
HCS Pub. December 29, 2023
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º R-23-191
CIUDAD DE ALBUQUERQUE