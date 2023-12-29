CIUDAD DE ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º O-23-94
PROMULGACIÓN
N.º O-2023-035
PATROCINADO POR: Renée Grout, a petición
ORDENANZA
POR LA QUE SE APRUEBA UN PROYECTO RELATIVO A ARRAY TECHNOLOGIES, INC. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN DE DICHA LEY POR PARTE DE LA CIUDAD, PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE UNA PLANTA MANUFACTURERA PARA FABRICAR TECNOLOGÍA DE SEGUIDORES SOLARES A ESCALA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; AUTORIZANDO LA EJECUCIÓN DE UN ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL EN RELACIÓN CON EL PROYECTO; TOMANDO CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO, INCLUIDA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS; RATIFICANDO CIERTAS ACCIONES TOMADAS PREVIAMENTE; Y DEROGANDO TODAS LAS ACCIONES INCOMPATIBLES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. December 29, 2023
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO N.º O-23-94
CIUDAD DE ALBUQUERQUE